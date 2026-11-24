RadarMadura.id - Sambal goreng menjadi salah satu hidangan rumahan yang mudah ditemukan dalam berbagai kesempatan, mulai dari makan sehari-hari hingga sajian keluarga saat acara khusus.

Salah satu variasi yang menarik untuk dicoba adalah sambal goreng labu siam dengan tambahan udang segar.

Advertisement Perpaduan sayuran yang bertekstur renyah dan udang bercita rasa gurih membuat hidangan ini terasa lebih istimewa.

Apalagi jika dimasak bersama bumbu rempah dan santan, sajian tersebut bisa menjadi lauk pendamping nasi hangat yang menggugah selera.

Labu siam dipilih karena teksturnya mudah menyerap bumbu, tetapi tetap memiliki sensasi renyah jika dimasak dengan waktu yang tepat.

Advertisement Sementara itu, udang memberikan rasa gurih alami sekaligus aroma khas seafood yang memperkaya hidangan.

Kombinasi keduanya menghasilkan sambal goreng dengan cita rasa seimbang antara manis alami sayuran, gurih, dan pedas.

Tingkat kepedasannya pun dapat disesuaikan dengan selera anggota keluarga.

Untuk menghasilkan masakan yang nikmat, labu siam perlu dipotong berbentuk korek api agar lebih mudah matang secara merata.