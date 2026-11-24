RadarMadura.id - Bakwan menjadi salah satu gorengan rumahan yang mudah dijumpai dan disukai berbagai kalangan.

Biasanya, makanan ini dibuat dari campuran tepung terigu, sayuran, serta bumbu sederhana yang kemudian digoreng hingga kecokelatan.

Advertisement Namun, ada variasi yang bisa membuat camilan tersebut terasa lebih istimewa, yaitu bakwan telur puyuh.

Tambahan telur puyuh utuh di bagian tengah memberikan rasa gurih sekaligus tampilan menarik ketika bakwan dibelah.

Kombinasi adonan tepung dan telur puyuh membuat gorengan ini cocok disajikan sebagai camilan maupun lauk pendamping.

Advertisement Sayuran seperti wortel dan kol dapat ditambahkan untuk memberikan tekstur serta warna yang lebih beragam.

Daun bawang dan seledri juga membantu menghadirkan aroma segar pada setiap gigitan.

Sementara itu, bawang putih dan merica menjadi bumbu sederhana yang memperkuat cita rasa adonan.

Kunci membuat bakwan telur puyuh yang enak terletak pada kekentalan adonan dan suhu minyak saat menggoreng.