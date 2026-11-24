RadarMadura.id - Bistik lidah sapi menjadi salah satu pilihan hidangan istimewa bagi pencinta olahan daging yang ingin mencoba cita rasa berbeda.

Berbeda dari bistik berbahan daging sapi biasa, sajian ini menggunakan bagian lidah yang memiliki tekstur khas dan bisa menjadi sangat lembut setelah dimasak dengan benar.

Advertisement Perpaduan kecap manis, bawang, lada, serta rempah pilihan menghasilkan saus gurih dengan sentuhan rasa manis yang menggugah selera.

Hidangan ini cocok disajikan untuk makan bersama keluarga maupun menjadi menu spesial pada acara tertentu.

Keberhasilan membuat bistik lidah sapi terletak pada proses membersihkan dan merebus bahan utamanya.

Advertisement Lidah sapi perlu direbus terlebih dahulu hingga empuk agar mudah dikupas dan dipotong sesuai kebutuhan.

Setelah itu, potongan lidah dimasak kembali bersama bumbu sampai cita rasanya meresap.

Penggunaan pala, lada, dan kecap menjadi bagian penting untuk menghasilkan karakter bistik yang kaya rasa.

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Bahan-Bahan Bistik Lidah Sapi

• 500 gram lidah sapi.