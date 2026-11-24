RadarMadura.id - Olahan nugget ayam selama ini dikenal sebagai salah satu menu praktis yang digemari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Namun, menyajikan nugget dengan sambal gepuk bisa menjadi cara menarik untuk menghadirkan sensasi makan yang berbeda.

Advertisement Terinspirasi dari cita rasa sambal pedas ala Ayam Gepuk Pak Gembus, hidangan ini memadukan tekstur nugget yang renyah dengan sambal bawang bercita rasa gurih.

Resep nugget Kenzle sambal gepuk ini juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang mudah ditemukan.

Daya tarik utama hidangan ini terletak pada sambalnya yang memiliki perpaduan cabai rawit dan bawang putih.

Advertisement Rasa pedas yang kuat berpadu dengan sedikit sentuhan gurih sehingga cocok menemani nugget ayam goreng.

Agar hasilnya maksimal, gunakan nugget Kenzle sesuai selera dan goreng hingga bagian luarnya berwarna keemasan.

Sambal sebaiknya dibuat menjelang penyajian supaya aroma bawang dan cabainya tetap segar.

Bahan-Bahan Nugget Kenzle Sambal Gepuk

• 250 gram nugget ayam Kenzle.