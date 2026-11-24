RadarMadura.id - Wedang biasanya identik dengan minuman hangat yang dinikmati ketika udara sedang dingin.

Namun, kreasi wedang sari kacang merah dingin bisa menjadi pilihan berbeda bagi pencinta minuman rumahan yang ingin menikmati kesegaran sekaligus cita rasa legit.

Advertisement Minuman ini memadukan sari kacang merah yang lembut dengan manisnya gula aren serta gurihnya santan.

Disajikan bersama es batu, racikannya terasa menyegarkan dan cocok menjadi teman bersantai pada siang hari.

Kacang merah menjadi bahan utama yang memberikan karakter rasa khas pada minuman ini.

Advertisement Setelah direbus hingga empuk, kacang merah dapat dihaluskan dan disaring untuk menghasilkan sari yang lebih lembut.

Air rebusannya juga bisa dimanfaatkan sebagai campuran agar cita rasa kacang tetap terasa.

Sementara itu, gula aren memberikan aroma karamel alami yang membuat minuman semakin menggugah selera.

Keistimewaan wedang sari kacang merah terletak pada perpaduan tekstur dan rasanya.