RadarMadura.id - Mencari destinasi wisata yang menawarkan pemandangan unik sekaligus suasana sejuk untuk mengisi liburan akhir tahun bisa menjadi agenda menarik bersama keluarga.

Salah satu tempat yang dapat dipertimbangkan adalah Florawisata D'Castello yang berada di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Advertisement Destinasi ini dikenal melalui bangunan kastil megah dengan desain arsitektur yang terinspirasi dari bangunan bergaya Eropa.

Perpaduan bangunan ikonik, taman bunga, dan panorama alam menjadikannya salah satu pilihan rekreasi yang menarik bagi wisatawan.

1. Kastil Megah Menjadi Daya Tarik Utama

Advertisement Salah satu hal yang langsung mencuri perhatian ketika memasuki kawasan Florawisata D'Castello adalah bangunan kastil berukuran besar dengan tampilan mencolok.

Arsitekturnya menghadirkan kesan seperti berada di kawasan wisata Eropa, lengkap dengan menara dan ornamen bangunan yang menarik perhatian.

Desain tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana berbeda tanpa harus bepergian ke luar negeri.

Tidak sedikit wisatawan memanfaatkan area kastil sebagai latar untuk mengabadikan momen bersama keluarga maupun teman.

2. Taman Bunga Menambah Keindahan Kawasan Wisata

Selain bangunan kastil, kawasan ini juga memiliki taman bunga yang menjadi salah satu elemen menarik bagi pengunjung.