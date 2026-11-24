RadarMadura.id - Menjelang penghujung tahun, merencanakan perjalanan ke luar negeri bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga maupun orang terdekat.

Salah satu kota yang layak masuk daftar destinasi adalah Sydney, Australia, yang menawarkan perpaduan wisata perkotaan, keindahan alam, serta atraksi hiburan untuk berbagai usia.

Advertisement Kota terbesar di Australia ini memiliki sejumlah landmark terkenal yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara.

Mulai dari bangunan ikonik di tepi pelabuhan hingga kawasan pantai yang memikat, Sydney menghadirkan pengalaman liburan dengan suasana yang beragam.

1. Sydney Opera House dan Harbour Bridge, Ikon Kota yang Wajib Dikunjungi

Advertisement Perjalanan ke Sydney terasa belum lengkap tanpa melihat langsung Sydney Opera House yang memiliki desain bangunan menyerupai layar kapal.

Bangunan ikonik tersebut berdiri di kawasan pelabuhan dan menjadi salah satu simbol Australia yang dikenal secara internasional.

Tidak jauh dari sana, Harbour Bridge menawarkan pemandangan jembatan megah yang menghubungkan kawasan utara dan selatan kota.

Wisatawan dapat menikmati panorama keduanya dari area sekitar pelabuhan, terutama ketika cahaya matahari mulai berubah menjelang sore.

2. Bondi Beach, Menikmati Suasana Pantai Australia

Bagi wisatawan yang menyukai suasana pantai, Bondi Beach menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi selama liburan akhir tahun.