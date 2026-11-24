RadarMadura.id - Terletak di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata yang semakin dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kawasan ini memiliki daya tarik alam yang sulit diabaikan, mulai dari gugusan pulau eksotis hingga perairan laut berwarna biru jernih.

Advertisement Tidak mengherankan apabila Labuan Bajo sering menjadi pilihan bagi pelancong yang ingin menikmati liburan dengan suasana alam terbuka.

Selain menawarkan panorama menawan, daerah ini juga menjadi pintu masuk utama menuju kawasan Taman Nasional Komodo.

Pulau Padar Menawarkan Panorama Alam yang Ikonik

Advertisement Salah satu destinasi yang hampir selalu masuk dalam daftar kunjungan wisatawan adalah Pulau Padar.

Pulau ini terkenal dengan bentang alam perbukitan yang membentuk lekukan teluk serta hamparan laut luas di sekelilingnya.

Wisatawan biasanya harus melakukan pendakian untuk mencapai titik pandang terbaik sebelum menikmati panorama dari ketinggian.

Pemandangan tersebut menjadi salah satu alasan Pulau Padar begitu populer sebagai lokasi berburu foto selama berlibur di Labuan Bajo.

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Manta Point, Daya Tarik Wisata Bawah Laut

Bagi pencinta aktivitas bahari, Manta Point menawarkan pengalaman menjelajahi kehidupan laut yang berbeda.