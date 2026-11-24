RadarMadura.id - Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga tidak selalu harus dilakukan dengan mengunjungi taman bermain atau pusat perbelanjaan.

Di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terdapat destinasi wisata menarik bernama Kota Mini yang menawarkan pengalaman rekreasi dengan suasana desa bergaya Eropa klasik.

Advertisement Tempat ini menghadirkan deretan bangunan mungil dengan desain arsitektur yang dibuat menyerupai kawasan permukiman di Eropa.

Keunikan tersebut menjadikannya pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana berbeda sekaligus mengabadikan momen liburan melalui foto.

1. Bangunan Bergaya Eropa Menjadi Daya Tarik Utama

Advertisement Sesuai namanya, Kota Mini menghadirkan kawasan wisata dengan bangunan-bangunan kecil yang memiliki desain khas Eropa klasik.

Setiap sudutnya dirancang dengan detail menarik sehingga menciptakan suasana seperti berada di sebuah desa kecil di luar negeri.

Perpaduan warna bangunan, jendela, pintu, dan ornamen arsitektur memberikan kesan estetik bagi pengunjung.

Tidak heran jika kawasan ini sering menjadi pilihan wisatawan yang gemar berburu foto dengan latar unik.

2. Spot Foto OOTD dengan Nuansa Elegan

Bagi pencinta fotografi dan konten media sosial, Kota Mini Lembang menawarkan banyak sudut menarik untuk mengabadikan penampilan.