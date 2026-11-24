RadarMadura.id - Menentukan destinasi liburan akhir tahun tidak selalu harus dengan mengunjungi tempat wisata modern atau pusat hiburan yang ramai pengunjung.

Bagi pencinta suasana alam, Wisata Batu Kuda di kawasan Gunung Manglayang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bisa menjadi alternatif menarik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman.

Advertisement Kawasan ini menawarkan hamparan hutan pinus dengan udara pegunungan yang sejuk dan suasana jauh dari kebisingan perkotaan.

Beragam aktivitas luar ruangan juga tersedia sehingga pengunjung dapat menikmati liburan dengan cara yang lebih dekat dengan alam.

1. Hutan Pinus di Kaki Gunung Manglayang

Advertisement Salah satu daya tarik utama Wisata Batu Kuda adalah kawasan hutan pinus yang tumbuh di lereng Gunung Manglayang.

Deretan pepohonan tinggi menciptakan suasana teduh sekaligus memberikan pemandangan alami yang menyegarkan mata.

Udara yang relatif dingin membuat tempat ini cocok dikunjungi wisatawan yang ingin mencari suasana berbeda selama liburan.

Pengunjung bisa berjalan santai di antara pepohonan sambil menikmati ketenangan kawasan pegunungan.

2. Asal-usul Nama Batu Kuda yang Menarik Diketahui

Nama Batu Kuda berasal dari keberadaan sebuah situs batu besar yang bentuknya dipercaya menyerupai seekor kuda.