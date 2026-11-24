RadarMadura.id - Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memiliki sejumlah destinasi wisata alam yang menawarkan pengalaman berbeda bagi para pelancong.

Salah satu tempat yang menarik perhatian adalah NIMO Highland atau Nini Mountain di kawasan Pangalengan.

Advertisement Destinasi ini menghadirkan perpaduan panorama perkebunan teh, udara pegunungan yang sejuk, serta fasilitas wisata modern yang menarik untuk dijelajahi.

Bahkan, suasana di beberapa sudutnya kerap disebut menyerupai Santorini karena menawarkan pemandangan terbuka dengan latar alam yang begitu memikat.

1. Jembatan Kaca Berbentuk U Menjadi Ikon NIMO Highland

Advertisement Daya tarik utama NIMO Highland terletak pada jembatan kaca berbentuk huruf U yang membentang sepanjang kurang lebih 150 meter.

Struktur tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman berjalan di atas ketinggian sambil menikmati pemandangan alam dari sudut berbeda.

Lantai transparannya membuat pengunjung dapat melihat area di bawah jembatan sehingga menghadirkan sensasi tersendiri ketika melintas.

Tidak mengherankan jika area ini menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan untuk mengabadikan foto selama berkunjung.

2. Panorama Kebun Teh 360 Derajat yang Memanjakan Mata

Selain jembatan kaca, hamparan perkebunan teh menjadi pemandangan yang membuat NIMO Highland memiliki daya tarik kuat.