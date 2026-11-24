RadarMadura.id - Menghabiskan waktu bersama keluarga kini tidak harus selalu dilakukan di tempat wisata terbuka.

HomPimPlay hadir sebagai pilihan indoor playground modern yang menawarkan pengalaman bermain menyenangkan sekaligus edukatif bagi anak-anak.

Advertisement Tempat ini dirancang dengan konsep permainan yang mendorong anak untuk aktif bergerak, bereksplorasi, dan mengembangkan kreativitas.

Menariknya, suasana yang nyaman juga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk menikmati waktu santai selama buah hati bermain.

HomPimPlay Tawarkan Konsep Bermain yang Nyaman

Advertisement HomPimPlay mengusung konsep area bermain dalam ruangan dengan memperhatikan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung.

Berada di kawasan perbukitan, tempat ini memiliki daya tarik tambahan berupa pemandangan alam yang indah di sekitarnya.

Perpaduan fasilitas bermain modern dan suasana lingkungan yang menyenangkan membuat kunjungan keluarga terasa lebih berkesan.

Konsep tersebut menjadikan HomPimPlay bukan hanya tempat untuk menghabiskan waktu, tetapi juga ruang bagi anak untuk belajar melalui aktivitas yang menyenangkan.

Beragam Wahana untuk Mengasah Kemampuan Anak

Salah satu daya tarik HomPimPlay adalah pilihan permainan yang dirancang untuk mendukung perkembangan kemampuan anak.