RadarMadura.id - Sambal menjadi salah satu pelengkap makanan yang hampir tidak pernah absen dari meja makan masyarakat Indonesia.

Namun, kreasi sambal kini semakin beragam dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tidak biasa, salah satunya buah stroberi.

Advertisement Sambal strawberry dadak menawarkan perpaduan rasa pedas, asam, dan sedikit manis dalam satu sajian yang menyegarkan.

Kombinasi tersebut menghadirkan pengalaman berbeda bagi pencinta sambal yang ingin mencoba variasi baru di rumah.

Berbeda dari sambal pada umumnya, olahan ini memanfaatkan stroberi segar sebagai bahan utama untuk memberikan sentuhan rasa buah yang khas.

Advertisement Tekstur stroberi yang sedikit berair berpadu dengan cabai, bawang, dan terasi sehingga menghasilkan sambal dengan karakter rasa yang lebih kompleks.

Istilah dadak merujuk pada sambal yang dibuat secara langsung menggunakan cobek dan disajikan tanpa perlu melalui proses memasak panjang.

Selain praktis, cara pengolahan tersebut membantu mempertahankan kesegaran bahan-bahan yang digunakan.

Bahan-bahan Sambal Strawberry Dadak:

• 100 gram stroberi segar.