RadarMadura.id - Ayam bakar Padang menjadi salah satu hidangan khas Minangkabau yang dikenal dengan kekayaan bumbu dan aroma rempahnya.

Berbeda dari ayam bakar pada umumnya, sajian ini menggunakan racikan bumbu berbasis santan yang dimasak bersama ayam sebelum melalui proses pembakaran.

Advertisement Teknik tersebut membuat bumbu lebih meresap sekaligus menghasilkan lapisan rempah yang gurih pada permukaan daging.

Tidak mengherankan jika menu ini sering menjadi pilihan pencinta masakan Nusantara ketika menginginkan hidangan bercita rasa kuat.

Keistimewaan ayam bakar Padang terletak pada perpaduan cabai, bawang, kunyit, jahe, lengkuas, dan serai yang menghasilkan aroma khas.

Advertisement Santan memberikan tekstur bumbu lebih kental sekaligus menambah rasa gurih alami.

Agar hasil masakan maksimal, gunakan ayam segar dengan potongan yang tidak terlalu besar sehingga bumbu lebih mudah meresap.

Proses memasak secara perlahan juga diperlukan supaya daging matang merata tanpa kehilangan kelembutannya.

Bahan-bahan Ayam Bakar Padang:

• 1 ekor ayam, potong menjadi 8 bagian.