RadarMadura.id - Nasi koyor merupakan salah satu sajian kuliner tradisional yang cukup dikenal di Semarang, Jawa Tengah.

Hidangan ini memadukan nasi putih hangat dengan koyor sapi yang dimasak menggunakan racikan bumbu rempah hingga menghasilkan cita rasa gurih dan kaya aroma.

Advertisement Koyor sendiri merupakan bagian jaringan berurat atau urat berlemak pada sapi yang memiliki tekstur kenyal ketika diolah dengan benar.

Perpaduan tekstur tersebut membuat nasi koyor mempunyai karakter berbeda dibandingkan hidangan nasi berlauk daging sapi pada umumnya.

Keistimewaan nasi koyor terletak pada proses pengolahan koyor yang membutuhkan waktu cukup lama agar teksturnya menjadi empuk.

Advertisement Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, dan lengkuas memberikan aroma khas pada masakan.

Penggunaan santan juga dapat menambah rasa gurih sekaligus menghasilkan kuah berbumbu yang lebih kental.

Untuk membuatnya di rumah, pemilihan koyor yang segar dan proses perebusan yang tepat menjadi hal penting.

Bahan-Bahan Nasi Koyor

• 500 gram koyor sapi, bersihkan dan potong-potong.