RadarMadura.id - Udang goreng terasi menjadi salah satu pilihan lauk rumahan yang menawarkan perpaduan rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma khas yang menggugah selera.

Hidangan berbahan dasar seafood ini cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Advertisement Perpaduan udang segar dengan bumbu terasi menciptakan cita rasa yang lebih kuat dibandingkan udang goreng berbumbu biasa.

Menariknya, bahan-bahan yang diperlukan cukup sederhana dan mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket.

Kelezatan udang goreng terasi terletak pada pemilihan bahan serta cara mengolah bumbunya.

Advertisement Udang segar sebaiknya dipilih dengan tekstur kenyal, aroma tidak menyengat, dan warna yang masih terlihat alami.

Sebelum dimasak, udang perlu dibersihkan dengan membuang bagian kepala, kaki, serta saluran pencernaan jika diperlukan.

Proses marinasi juga penting agar bumbu meresap dan menghasilkan rasa gurih hingga ke bagian dalam daging udang.

Bahan-bahan Udang Goreng Terasi:

• 500 gram udang segar ukuran sedang.