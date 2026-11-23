RadarMadura.id - Pulau Dewata tidak hanya menawarkan wisata pantai, pegunungan, dan tempat hiburan modern.

Wisatawan yang bepergian bersama keluarga juga memiliki pilihan destinasi dengan konsep alam terbuka dan aktivitas edukatif.

Advertisement Bali Farm House dan The SILA's Agrotourism menjadi dua tempat yang menarik untuk dipertimbangkan ketika merencanakan liburan bersama anak-anak.

Keduanya menawarkan pengalaman wisata yang memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menikmati lingkungan hijau sekaligus mengenal aktivitas yang berkaitan dengan alam.

Bali Farm House menghadirkan konsep wisata yang dekat dengan kehidupan peternakan dan lingkungan pedesaan.

Advertisement Salah satu aktivitas yang menjadi daya tariknya adalah kesempatan berinteraksi langsung dengan hewan dalam suasana wisata keluarga.

Pengalaman tersebut dapat menjadi kegiatan menyenangkan bagi anak-anak yang ingin mengenal berbagai jenis hewan lebih dekat.

Selain bermain, kunjungan seperti ini juga bisa menjadi kesempatan bagi orang tua untuk memperkenalkan dunia satwa kepada buah hati.

Suasana kawasan yang mengusung konsep alam memberikan pengalaman berbeda dibandingkan menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan atau wahana permainan dalam ruangan.