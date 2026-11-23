RadarMadura.id - Pantai Jimbaran menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman wisata kuliner berbeda di Pulau Dewata.

Kawasan pesisir yang berada di Kabupaten Badung ini terkenal dengan deretan restoran seafood yang menyajikan hidangan laut segar langsung di tepi pantai.

Advertisement Menjelang malam, suasana kawasan berubah menjadi lebih romantis dengan meja makan yang tertata di atas hamparan pasir.

Perpaduan hidangan khas laut, suara ombak, dan cahaya lilin menjadikan Jimbaran pilihan menarik untuk mengakhiri perjalanan wisata di Bali.

Advertisement Daya tarik utama Pantai Jimbaran terletak pada konsep bersantap yang menghadirkan suasana pantai secara langsung.

Pengunjung tidak hanya datang untuk menikmati makanan, tetapi juga merasakan pengalaman makan malam dengan pemandangan laut terbuka.

Sejumlah restoran menyediakan meja dan kursi di atas pasir sehingga pengunjung dapat menikmati suasana pesisir lebih dekat.

Konsep tersebut membuat pengalaman kuliner terasa berbeda dibandingkan bersantap di restoran pada umumnya.

Menu seafood menjadi alasan utama kawasan Jimbaran selalu menarik perhatian wisatawan.