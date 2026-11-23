RadarMadura.id - Pantai Melasti di kawasan Ungasan, Kabupaten Badung, Bali, semakin mencuri perhatian wisatawan yang mencari destinasi pantai dengan panorama berbeda.

Jika Pantai Pandawa sebelumnya dikenal sebagai salah satu primadona wisata di kawasan Bali Selatan, kini Pantai Melasti ikut menjadi tujuan favorit para pelancong.

Advertisement Keindahan alamnya menawarkan perpaduan tebing kapur putih, pasir pantai yang lembut, serta air laut berwarna biru turquoise.

Pemandangan tersebut membuat kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Salah satu hal yang langsung mencuri perhatian ketika tiba di Pantai Melasti adalah akses jalan menuju kawasan pantai.

Advertisement Jalan beraspal yang membelah tebing kapur menjulang tinggi menghadirkan pemandangan megah sebelum pengunjung mencapai bibir pantai.

Bentang alam tersebut bahkan kerap dimanfaatkan sebagai latar pemotretan profesional hingga lokasi foto prewedding.

Tidak sedikit wisatawan yang sengaja berhenti sejenak untuk mengabadikan perjalanan dengan latar tebing putih yang ikonik.

Sesampainya di kawasan pantai, pengunjung akan disambut hamparan pasir putih yang berpadu dengan air laut jernih.