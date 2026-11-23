RadarMadura.id - Bali memiliki beragam pilihan wisata yang tidak selalu berkaitan dengan pantai maupun aktivitas laut.

Salah satu alternatif yang menarik perhatian adalah The Wheel Bali, sebuah atraksi wisata yang berada di kawasan Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Advertisement Destinasi ini menawarkan pengalaman menikmati pemandangan kawasan sekitar dari posisi yang lebih tinggi.

Kehadirannya menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin mencoba suasana liburan berbeda selama berada di Pulau Dewata.

Berbeda dengan wisata pantai yang mengajak pengunjung menikmati hamparan pasir dan deburan ombak, The Wheel Bali menghadirkan pengalaman melihat lingkungan sekitar dari sudut pandang ketinggian.

Advertisement Pengunjung dapat menikmati panorama kawasan dari atas sekaligus mengamati suasana di sekeliling destinasi.

Pengalaman tersebut memberikan perspektif berbeda dalam menikmati keindahan kawasan Bali.

Tidak hanya menjadi tempat rekreasi, atraksi ini juga berpotensi menjadi pilihan bagi wisatawan yang menyukai pengalaman visual.

Lokasinya yang berada di Tibubeneng membuat The Wheel Bali menarik untuk dimasukkan dalam agenda perjalanan di kawasan Kuta Utara.