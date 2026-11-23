Mengintip Pesona Kelingking Beach Bali, Tebing Karang Menyerupai T-Rex yang Menjorok ke Laut
RadarMadura.id - Kelingking Beach menjadi salah satu destinasi wisata paling ikonik yang membuat nama Nusa Penida semakin dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara.
Pantai yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali, ini menawarkan pemandangan alam berupa tebing karang raksasa yang menjorok ke tengah laut.
Bentuk formasi batuannya terlihat menyerupai lekukan tubuh dinosaurus jenis Tyrannosaurus rex atau T-Rex.
Keunikan tersebut menjadikan Kelingking Beach sebagai salah satu lokasi yang banyak diburu wisatawan untuk menikmati panorama sekaligus mengabadikan momen liburan.
Daya tarik utama kawasan ini terlihat dari sudut pandang atas tebing yang memperlihatkan bentang alam secara keseluruhan.
Formasi karang yang menyerupai kepala dan punggung dinosaurus tampak semakin jelas ketika dilihat dari kejauhan.
Di bawahnya, hamparan laut biru jernih berpadu dengan garis pantai yang terlihat eksotis.
Pemandangan tersebut menciptakan kontras warna yang membuat kawasan Kelingking Beach terlihat begitu istimewa.
Tidak mengherankan apabila lokasi ini menjadi salah satu spot fotografi paling populer di Nusa Penida.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!