RadarMadura.id - Pulau Bali selama ini dikenal dengan pantai, wisata budaya, dan kehidupan malam yang ramai.

Namun, kawasan Kintamani di Kabupaten Bangli menawarkan pengalaman liburan berbeda melalui suasana pegunungan yang sejuk dan panorama alam yang memikat.

Advertisement Destinasi ini semakin menarik perhatian wisatawan yang ingin menikmati ketenangan sekaligus menjauh sejenak dari kesibukan perkotaan.

Keindahan kaldera dan Danau Batur menjadi daya tarik utama yang membuat kawasan tersebut memiliki karakter wisata tersendiri.

Kintamani berada di dataran tinggi Bali dengan lanskap alam yang didominasi pegunungan dan kawasan vulkanik.

Advertisement Dari sejumlah titik, wisatawan dapat menyaksikan pemandangan Gunung Batur serta hamparan Danau Batur yang terlihat begitu luas.

Perpaduan pegunungan, perbukitan, dan danau menciptakan suasana yang berbeda dibandingkan kawasan wisata pesisir.

Udara yang relatif sejuk juga memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu lebih lama di kawasan ini.

Salah satu aktivitas yang semakin identik dengan Kintamani adalah glamping atau glamorous camping.