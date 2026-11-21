RadarMadura.id - Tahu siram daging bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana, tetapi tetap terasa istimewa saat disajikan di meja makan.

Hidangan ini memadukan tahu goreng bertekstur lembut dengan tumisan daging sapi berbumbu yang disiram saus gurih dan sedikit kental.

Advertisement Perpaduan rasa asin, manis, dan aroma bawang putih membuat makanan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Selain rasanya lezat, bahan-bahan untuk membuat tahu siram daging juga mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

Menu tahu siram daging terinspirasi dari hidangan Chinese food yang mengandalkan perpaduan protein, sayuran, dan saus berbumbu.

Advertisement Tahu berfungsi sebagai bahan utama yang menyerap cita rasa kuah, sedangkan daging sapi memberikan tambahan rasa gurih sekaligus tekstur yang lebih kaya.

Penggunaan saus tiram, kecap asin, dan minyak wijen dapat memperkuat aroma masakan tanpa membutuhkan terlalu banyak bumbu.

Agar hasilnya maksimal, pilih tahu putih yang padat sehingga tidak mudah hancur ketika digoreng maupun disiram saus panas.

Bahan-Bahan Tahu Siram Daging

Sebelum memasak, siapkan bahan utama dan bumbu saus agar proses pengolahan berlangsung lebih mudah.