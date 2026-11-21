RadarMadura.id - Otak-otak goreng menjadi salah satu camilan berbahan dasar ikan yang memiliki banyak penggemar di Indonesia.

Perpaduan rasa gurih, aroma ikan yang khas, serta teksturnya yang kenyal membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja.

Advertisement Hidangan tersebut biasanya disajikan bersama saus sambal, saus kacang, atau cocolan sesuai selera.

Menariknya, otak-otak goreng ternyata bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.

Selain cocok dijadikan teman bersantai, otak-otak goreng juga bisa menjadi pilihan menu untuk bekal maupun hidangan saat berkumpul bersama keluarga.

Advertisement Bahan utamanya berupa ikan yang dihaluskan dan dicampur dengan tepung serta bumbu pilihan.

Adonan kemudian dibentuk memanjang sebelum direbus atau dikukus hingga matang. Setelah itu, otak-otak dapat digoreng sampai bagian luarnya berwarna keemasan.

Kunci kelezatan otak-otak goreng terletak pada pemilihan ikan dan perbandingan bahan adonannya.

Ikan tenggiri sering digunakan karena memiliki rasa gurih serta tekstur daging yang cocok untuk diolah menjadi adonan.