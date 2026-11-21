RadarMadura.id - Sago buko pandan keju bisa menjadi pilihan hidangan penutup bagi pencinta dessert dingin dengan cita rasa manis dan gurih.

Sajian ini memadukan sagu mutiara yang kenyal, aroma pandan yang harum, serta potongan kelapa muda dengan kuah creamy.

Advertisement Tambahan keju parut memberikan sentuhan rasa asin gurih yang membuat setiap suapan terasa lebih kaya.

Perpaduan tekstur tersebut menjadikan dessert ini cocok disajikan saat cuaca panas maupun sebagai hidangan istimewa bersama keluarga.

Tidak hanya mengandalkan rasa manis, kelezatan sago buko pandan keju juga terletak pada keseimbangan bahan yang digunakan.

Advertisement Kuahnya dapat dibuat dari campuran susu evaporasi, susu kental manis, dan santan sehingga menghasilkan sensasi lembut tanpa terasa terlalu berat.

Sementara itu, pasta pandan atau air pandan memberikan warna hijau yang menarik sekaligus aroma khas.

Agar rasanya lebih menyatu, dessert sebaiknya disimpan di lemari pendingin sebelum disajikan.

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Bahan-Bahan Sago Buko Pandan Keju

Untuk membuat sekitar 4–5 porsi, siapkan bahan-bahan berikut: