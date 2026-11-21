Bongkar Rahasia Soto Kambing Kuah Santan yang Lezat, hingga Teknik Memasak agar Kuah Tidak Pecah
RadarMadura.id - Soto kambing kuah santan menjadi salah satu hidangan berkuah yang cocok disajikan ketika ingin menikmati makanan hangat dengan cita rasa rempah yang kuat.
Perpaduan daging kambing, santan, serai, jahe, dan aneka bumbu pilihan menghasilkan kuah gurih yang kaya aroma.
Berbeda dengan soto bening, penggunaan santan membuat hidangan ini memiliki tekstur lebih kental dan rasa yang cenderung creamy.
Meski terlihat istimewa, resep soto kambing kuah santan sebenarnya bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan di pasar.
Keistimewaan soto kambing terletak pada pengolahan daging dan racikan bumbunya.
Daging kambing perlu direbus hingga empuk agar mudah dikunyah sekaligus menghasilkan kaldu yang memperkaya rasa kuah.
Sementara itu, perpaduan ketumbar, kunyit, kemiri, bawang merah, dan bawang putih memberikan karakter gurih yang khas.
Agar aroma prengus tidak terlalu dominan, jahe, daun salam, serai, serta daun jeruk dapat dimanfaatkan selama proses memasak.
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Bahan-Bahan Soto Kambing Kuah Santan
Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan agar proses pengolahan berjalan lebih praktis.
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