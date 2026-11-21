RadarMadura.id - Sambal pecel lele menjadi salah satu pelengkap kuliner kaki lima yang selalu berhasil menggugah selera.

Perpaduan cabai, tomat, bawang, terasi, dan sedikit perasan jeruk nipis menghasilkan cita rasa pedas, gurih, sekaligus segar.

Advertisement Sambal ini biasanya disajikan bersama ikan lele goreng, nasi putih hangat, lalapan, serta kol dan mentimun.

Menariknya, resep sambal pecel lele ala warung Lamongan ternyata bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan sederhana.

Bahan-Bahan Sambal Pecel Lele

Advertisement Untuk menghasilkan sambal dengan rasa yang seimbang, pemilihan bahan segar menjadi hal penting.

Cabai merah dan cabai rawit memberikan sensasi pedas, sedangkan tomat menghadirkan rasa asam alami sekaligus tekstur yang lebih lembut.

Terasi bakar menjadi salah satu kunci yang membuat aroma sambal semakin menggugah selera.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat satu cobek sambal pecel lele.

• 10 buah cabai rawit merah.