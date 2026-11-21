RadarMadura.id - Biji salak ubi ungu menjadi salah satu variasi jajanan tradisional yang menarik untuk disajikan sebagai hidangan penutup maupun menu berbuka puasa.

Berbeda dari biji salak pada umumnya, camilan ini memiliki warna ungu alami yang berasal dari ubi sehingga tampil lebih cantik dan menggugah selera.

Advertisement Teksturnya kenyal dan lembut, berpadu dengan kuah gula merah yang manis serta siraman santan gurih.

Perpaduan rasa tersebut membuat biji salak ubi ungu cocok dinikmati dalam keadaan hangat ataupun dingin.

Selain tampilannya yang menarik, bahan untuk membuat biji salak ubi ungu juga cukup sederhana dan mudah ditemukan.

Advertisement Ubi ungu menjadi bahan utama yang dihaluskan bersama tepung tapioka untuk menghasilkan adonan yang mudah dibentuk.

Sementara itu, gula merah, daun pandan, dan santan menjadi kombinasi penting untuk menciptakan kuah dengan aroma harum serta rasa yang seimbang.

Proses pembuatannya tidak membutuhkan peralatan khusus sehingga bisa dipraktikkan sendiri di dapur rumah.

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Bahan-Bahan Biji Salak Ubi Ungu

Sebelum mulai mengolah adonan, pilih ubi ungu yang masih segar agar menghasilkan warna menarik dan rasa manis alami.