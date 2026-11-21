RadarMadura.id - Es kuwut menjadi salah satu minuman tradisional khas Bali yang dikenal dengan perpaduan rasa manis, asam, dan sensasi segar dalam satu gelas.

Minuman ini biasanya dibuat menggunakan kelapa muda, melon serut, biji selasih, serta perasan jeruk nipis yang memberikan aroma khas.

Advertisement Tambahan sirup membuat rasanya semakin nikmat, terutama ketika disajikan bersama es batu saat cuaca panas.

Menariknya, resep es kuwut cukup sederhana sehingga bisa dibuat sendiri di rumah tanpa membutuhkan banyak peralatan.

Popularitas es kuwut tidak lepas dari kombinasi bahan-bahannya yang menghasilkan tekstur dan rasa berbeda.

Advertisement Daging kelapa muda memberikan sensasi lembut, sedangkan melon menghadirkan rasa manis alami yang menyegarkan.

Sementara itu, jeruk nipis berfungsi memberikan sentuhan asam agar minuman tidak terasa terlalu manis.

Perpaduan tersebut membuat es kuwut cocok dijadikan minuman pendamping berbagai hidangan maupun ide jualan minuman kekinian.

Bahan-Bahan Es Kuwut

Untuk menghasilkan es kuwut yang segar, gunakan buah-buahan berkualitas dan kelapa muda yang masih dalam kondisi baik.