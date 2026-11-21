RadarMadura.id - Tahu kriwil crispy bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk menemani waktu santai bersama keluarga.

Olahan tahu ini memiliki ciri khas bagian luar yang keriting, garing, dan terasa gurih ketika digigit.

Advertisement Teksturnya berbeda dari tahu goreng biasa karena adonan tepung dibuat menempel tidak beraturan sehingga menghasilkan tampilan kriwil yang menggugah selera.

Bahan-bahannya pun mudah ditemukan di pasar tradisional maupun toko kebutuhan sehari-hari.

Selain cocok disajikan sebagai camilan, tahu kriwil crispy juga bisa menjadi ide jualan rumahan dengan modal relatif terjangkau.

Advertisement Kunci kelezatannya terletak pada perpaduan tahu yang lembut dengan lapisan tepung berbumbu yang renyah.

Penggunaan tepung terigu dan tepung tapioka membantu menghasilkan tekstur yang garing di luar tanpa membuat bagian dalam tahu kehilangan kelembutannya.

Agar hasilnya maksimal, pastikan minyak sudah cukup panas sebelum tahu dimasukkan ke dalam wajan.

Bahan-bahan Tahu Kriwil Crispy

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 3–4 porsi tahu kriwil crispy: