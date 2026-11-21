RadarMadura.id - Bolu ketan hitam corn flake bisa menjadi variasi kue rumahan bagi pencinta camilan dengan perpaduan tekstur lembut dan renyah.

Kue ini memanfaatkan tepung ketan hitam yang memberikan warna gelap alami sekaligus aroma khas yang cukup kuat.

Advertisement Sementara itu, tambahan corn flake menghadirkan sensasi kriuk yang berbeda dari bolu pada umumnya.

Perpaduan tersebut membuat hidangan ini menarik disajikan sebagai teman minum teh atau suguhan saat berkumpul bersama keluarga.

Keistimewaan bolu ketan hitam terletak pada karakter tepungnya yang menghasilkan tekstur lebih padat dan lembap dibandingkan bolu berbahan tepung terigu biasa.

Advertisement Agar hasilnya tetap mengembang, telur dan gula perlu dikocok hingga mengembang serta berjejak sebelum bahan kering dimasukkan.

Minyak atau margarin cair membantu menjaga kelembapan kue setelah matang.

Corn flake dapat dicampurkan ke dalam adonan maupun digunakan sebagai taburan untuk memberikan tekstur renyah di setiap potongan.

Bahan-Bahan Bolu Ketan Hitam Corn Flake

Untuk membuat satu loyang bolu ukuran sedang, siapkan bahan berikut: