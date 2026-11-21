SUMENEP, RadarMadura.id – Menikmati akhir pekan tidak harus pergi ke tempat wisata modern. Di Kabupaten Sumenep, ada destinasi unik yang menawarkan pengalaman berbeda.

Namanya Pasar Kebbun. Pengunjung bisa berburu aneka jajanan tradisional khas Madura sekaligus menikmati suasana pasar tempo dulu.

Pasar yang berlokasi di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Sumenep, tersebut menjadi salah satu alternatif wisata keluarga. Beragam kuliner tradisional disajikan untuk memanjakan lidah pengunjung, mulai dari makanan ringan hingga hidangan khas Madura yang mulai jarang dijumpai.

Advertisement Owner Pasar Kebbun Moh. Fajar Siddiq mengatakan, pasar tersebut dihadirkan bukan sekadar sebagai tempat transaksi jual beli. Lebih dari itu, pihaknya ingin menyediakan ruang untuk memperkenalkan kekayaan kuliner dan budaya lokal kepada masyarakat luas.

"Kami ingin menghadirkan pasar yang bukan hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga ruang untuk melestarikan kuliner dan budaya Madura. Karena itu, konsep yang kami usung memang dibuat bernuansa tempo dulu," katanya.

Keunikan Pasar Kebbun terlihat dari suasana yang sengaja dibuat menyerupai kehidupan pasar zaman dahulu. Lapak pedagang berdiri di bawah gubuk kayu sederhana. Meja jualan berbahan bambu turut memperkuat nuansa tradisional yang menjadi ciri khas tempat tersebut.

Advertisement Nuansa tempo dulu juga terasa dari penampilan para pedagang. Mereka mengenakan pakaian khas Madura sehingga pengunjung tidak hanya menikmati kuliner, tetapi juga merasakan atmosfer kehidupan masyarakat lokal pada masa lampau.

MENIKMATI: Pengunjung tengah menikmati jajanan tradisional di Pasar Kebbun, Saronggi, Sumenep.

Fajar menyampaikan, salah satu hal yang ingin dipertahankan melalui Pasar Kebbun adalah keberadaan makanan tradisional. Sebab, sejumlah jajanan khas daerah mulai sulit ditemukan di tengah maraknya makanan modern.

"Banyak jajanan tradisional yang sekarang mulai sulit ditemukan. Kami ingin makanan-makanan tersebut tetap dikenal dan bisa dinikmati masyarakat, terutama generasi muda," ulasnya.

Pilihan kuliner di Pasar Kebbun terbilang beragam. Pengunjung bisa menemukan dhudul jagung, kue nol-monol, lopis, lapis, onde-onde, leppet, nagasari, kue talam, hingga aneka jajanan tradisional lainnya.