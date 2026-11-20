RadarMadura.id - Dendeng lambok merupakan salah satu hidangan khas Minangkabau yang dikenal dengan cita rasa gurih, pedas, dan tekstur dagingnya yang lembut.

Berbeda dari dendeng balado yang umumnya memiliki tekstur lebih kering, dendeng lambok disajikan dengan daging sapi yang masih terasa lembap.

Advertisement Hidangan ini biasanya dipadukan dengan sambal merah berbumbu yang melimpah sehingga rasanya semakin kaya.

Tidak mengherankan jika menu tersebut menjadi salah satu pilihan favorit di rumah makan Padang.

Keistimewaan dendeng lambok terletak pada proses pengolahan daging dan racikan sambalnya.

Advertisement Daging sapi terlebih dahulu direbus bersama rempah hingga empuk, kemudian diiris dan dimasak kembali bersama bumbu cabai.

Penggunaan bawang merah, bawang putih, jahe, serta lengkuas membantu menghasilkan aroma yang menggugah selera.

Perpaduan rasa pedas, gurih, dan sedikit asam membuat hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Meskipun dikenal sebagai masakan tradisional Minang, dendeng lambok sebenarnya bisa dibuat sendiri menggunakan peralatan dapur sederhana.