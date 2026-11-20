RadarMadura.id - Bebek goreng lengkuas menjadi salah satu pilihan lauk tradisional yang menawarkan perpaduan rasa gurih dan aroma rempah yang kuat.

Hidangan ini memiliki ciri khas berupa daging bebek yang dimasak bersama bumbu kuning sebelum digoreng hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan.

Advertisement Tidak hanya dagingnya, parutan lengkuas yang ikut digoreng juga menjadi bagian paling menarik dari sajian tersebut.

Teksturnya yang renyah dengan aroma khas rempah membuat menu ini semakin menggugah selera.

Salah satu tantangan ketika mengolah daging bebek adalah menghasilkan tekstur empuk tanpa meninggalkan aroma amis.

Advertisement Karena itu, proses perebusan bersama jahe, serai, daun salam, dan bumbu halus menjadi tahapan penting.

Selain membantu mengurangi aroma kurang sedap, penggunaan rempah juga membuat cita rasa daging lebih kaya.

Proses memasak dengan api kecil memungkinkan bumbu meresap sebelum bebek digoreng.

Bebek goreng lengkuas sebenarnya bisa dibuat sendiri menggunakan bahan yang mudah ditemukan di pasar tradisional.