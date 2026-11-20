RadarMadura.id - Risol mentai menjadi salah satu pilihan camilan kekinian yang menarik untuk disajikan saat berkumpul bersama keluarga atau dijadikan ide jualan rumahan.

Perpaduan kulit risol yang renyah, isian gurih, serta saus mentai bercita rasa creamy membuat makanan ini memiliki daya tarik tersendiri.

Advertisement Rasanya semakin nikmat ketika disajikan dalam keadaan hangat setelah dipanggang atau dibakar sebentar.

Menariknya, bahan-bahan untuk membuat risol mentai cukup mudah ditemukan di pasar maupun supermarket.

Advertisement Bahan-Bahan Risol Mentai

Untuk membuat sekitar 10–12 buah risol mentai, siapkan bahan kulit, isian, dan saus berikut ini.

1. Bahan kulit risol:

• 150 gram tepung terigu.

• 2 sendok makan tepung tapioka.

• 1 butir telur.