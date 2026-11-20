Resep Ramen Keju Pedas ala Korea dengan Racikan Susu, Cabai dan Keju yang Mudah Dibuat Sendiri
RadarMadura.id - Ramen keju pedas menjadi salah satu kreasi olahan mie yang menarik dicoba bagi pencinta makanan bercita rasa kuat.
Hidangan ini menggabungkan tekstur mie yang kenyal dengan kuah gurih, sensasi pedas, serta tambahan keju yang meleleh ketika terkena panas.
Perpaduan tersebut menghasilkan rasa creamy yang membuat sajian mie terasa lebih istimewa.
Menariknya, menu ini bisa dibuat sendiri di rumah tanpa membutuhkan peralatan memasak khusus.
Keunikan ramen keju pedas terletak pada keseimbangan rasa antara bumbu cabai dan gurihnya keju.
Susu cair dapat digunakan sebagai campuran kuah untuk menghasilkan tekstur lebih lembut dan tidak terlalu encer.
Sementara itu, penggunaan cabai bubuk atau saus sambal memberikan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan.
Tambahan telur, sosis, dan daun bawang juga membuat hidangan semakin lengkap.
Bahan untuk membuat ramen keju pedas relatif sederhana dan mudah ditemukan di minimarket maupun pasar.
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