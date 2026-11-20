RadarMadura.id - Minuman berbahan dasar kopi terus menghadirkan berbagai kreasi menarik yang bisa dinikmati kapan saja.

Salah satu sajian yang patut dicoba adalah ice presso coconut puding, perpaduan espresso, kelapa, susu, dan puding dengan tekstur lembut.

Advertisement Berbeda dari es kopi susu biasa, minuman ini menawarkan sensasi menikmati kopi sekaligus hidangan penutup dalam satu gelas.

Perpaduan rasa pahit khas kopi dan gurihnya kelapa membuat setiap tegukan terasa lebih istimewa.

Ice presso coconut puding cocok dijadikan teman bersantai pada siang hari maupun hidangan penutup setelah makan.

Advertisement Rahasia kelezatannya terletak pada penggunaan espresso yang memiliki aroma kuat serta puding kelapa yang lembut dan sedikit kenyal.

Tambahan susu memberikan rasa creamy, sedangkan es batu menjaga minuman tetap dingin dan menyegarkan.

Bahan-bahannya juga relatif mudah ditemukan sehingga tidak harus pergi ke kedai kopi untuk menikmatinya.

Selain menghadirkan rasa yang menarik, tampilan ice presso coconut puding juga bisa dibuat berlapis agar terlihat lebih menggugah selera.