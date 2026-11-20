RadarMadura.id - Tempe selama ini dikenal sebagai bahan makanan sederhana yang mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau.

Selain diolah menjadi gorengan, orek, atau tumisan, bahan pangan berbasis kedelai ini juga bisa dikreasikan menjadi nugget rumahan.

Advertisement Olahan tersebut cocok dijadikan lauk pendamping nasi maupun camilan saat berkumpul bersama keluarga.

Menariknya, cara membuat nugget dari tempe tidak membutuhkan peralatan khusus dan bahan yang sulit ditemukan.

Nugget tempe bisa menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin menghadirkan variasi menu tanpa harus selalu membeli produk siap saji.

Advertisement Teksturnya dapat dibuat padat dengan perpaduan tempe kukus, telur, tepung, dan bumbu pilihan.

Lapisan tepung panir di bagian luar memberikan sensasi renyah setelah digoreng.

Agar rasanya semakin nikmat, tambahkan bawang putih, merica, garam, dan sedikit kaldu bubuk sesuai selera.

Bahan-bahan Nugget Tempe:

• 300 gram tempe segar.