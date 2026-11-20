RadarMadura.id - Memasak nasi merupakan kegiatan rutin yang hampir setiap hari dilakukan di banyak rumah tangga.

Meski terlihat sederhana, proses memasak nasi terkadang membutuhkan waktu cukup lama, terutama ketika menggunakan metode konvensional.

Advertisement Bagi orang yang memiliki aktivitas padat, menunggu nasi matang bisa menjadi pekerjaan tambahan yang kurang praktis.

Salah satu alternatif yang dapat dicoba adalah menggunakan pressure cooker atau panci bertekanan.

Peralatan dapur ini bekerja dengan memanfaatkan tekanan uap di dalam wadah tertutup untuk meningkatkan suhu memasak.

Advertisement Kondisi tersebut membantu mempercepat proses pematangan bahan makanan, termasuk beras.

Dengan pengaturan yang sesuai, nasi dapat dimasak dalam waktu kurang dari 10 menit setelah panci mencapai tekanan kerja.

Namun, waktu tersebut tidak selalu mencakup proses pemanasan awal dan pelepasan tekanan.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih beras berkualitas sesuai selera.