RadarMadura.id - Jeruk nipis menjadi salah satu bahan dapur yang sering digunakan untuk memberikan rasa segar pada makanan maupun minuman.

Air perasannya biasa dimanfaatkan sebagai campuran sambal, bumbu marinasi, minuman herbal, hingga pelengkap hidangan berkuah.

Advertisement Namun, tidak sedikit orang mengalami kesulitan ketika memeras buah berukuran kecil dengan kulit yang masih cukup keras.

Akibatnya, sari jeruk nipis yang diperoleh terkadang tidak maksimal meskipun buah sudah dipotong menjadi beberapa bagian.

Padahal, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan agar jeruk nipis lebih mudah diperas tanpa membutuhkan peralatan khusus.

Advertisement Salah satu trik yang paling praktis adalah menggulingkan buah di atas permukaan meja sebelum dipotong.

Caranya, letakkan jeruk nipis di atas meja dapur, kemudian tekan perlahan menggunakan telapak tangan.

Gerakkan buah maju mundur selama beberapa detik sampai teksturnya terasa sedikit lebih lunak.

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Teknik menggulingkan tersebut membantu melonggarkan jaringan di dalam buah sehingga sari jeruk lebih mudah keluar ketika ditekan.