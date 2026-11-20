RadarMadura.id - Wortel menjadi salah satu sayuran yang mudah ditemukan dan sering digunakan dalam berbagai hidangan rumahan.

Rasanya yang sedikit manis membuat bahan ini cocok dipadukan dengan daging, ayam, aneka sayuran, hingga bahan makanan lainnya.

Advertisement Namun, ada satu hal yang kerap dianggap sepele ketika mengolah wortel, yaitu menentukan bentuk dan ukuran potongannya.

Padahal, cara memotong wortel dapat memengaruhi tingkat kematangan, tekstur, hingga tampilan akhir masakan.

Setiap jenis hidangan membutuhkan bentuk potongan wortel yang berbeda agar hasilnya sesuai dengan karakter masakan.

Advertisement Untuk sup sayuran, misalnya, wortel bisa dipotong berbentuk dadu berukuran sedang atau diiris menyerong.

Ukuran tersebut membuat wortel lebih mudah matang sekaligus memberikan tampilan menarik di dalam kuah.

Sebaiknya hindari potongan yang terlalu besar apabila wortel dimasak bersama bahan lain yang membutuhkan waktu matang lebih singkat.

Berbeda dengan sup, tumisan biasanya lebih cocok menggunakan wortel yang dipotong memanjang menyerupai korek api atau berbentuk batang tipis.