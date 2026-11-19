RadarMadura.id - Sambal bawang teri menjadi salah satu pilihan lauk pendamping yang sederhana, tetapi mampu membuat selera makan meningkat.

Perpaduan cabai rawit, bawang putih, dan ikan teri menghasilkan rasa pedas, gurih, serta aroma khas yang menggoda.

Advertisement Tekstur ikan teri yang renyah memberikan sensasi berbeda ketika bercampur dengan sambal berminyak.

Hidangan ini cocok disajikan bersama nasi putih hangat, lalapan, tahu goreng, maupun tempe.

Keistimewaan sambal bawang terletak pada penggunaan bahan yang mudah ditemukan dan proses pengolahan yang tidak rumit.

Advertisement Bawang putih memberikan aroma kuat, sedangkan cabai rawit menjadi sumber rasa pedas yang bisa disesuaikan dengan selera.

Ikan teri menambahkan rasa asin alami sekaligus membuat sambal terasa lebih kaya.

Agar hasilnya seimbang, pemilihan jenis teri dan pengaturan takaran garam perlu diperhatikan sejak awal.

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Bahan Sambal Bawang Teri

Untuk membuat sambal bawang teri sekitar empat porsi, siapkan bahan-bahan berikut.