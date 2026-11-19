RadarMadura.id - Currypan merupakan salah satu kreasi roti isi yang menawarkan perpaduan kulit renyah dengan isian kari bercita rasa gurih dan kaya rempah.

Jajanan yang terinspirasi dari kuliner Jepang ini dikenal dengan nama curry bread atau kare pan.

Advertisement Bagian luarnya biasanya dilapisi tepung roti sebelum digoreng hingga berwarna keemasan, sedangkan bagian dalamnya berisi tumisan kari yang lembut dan harum.

Kombinasi tekstur serta rasa tersebut membuat currypan cocok dinikmati sebagai camilan sore, bekal, maupun menu sarapan.

Keistimewaan currypan terletak pada isiannya yang menggunakan racikan bumbu kari dengan perpaduan kentang, wortel, bawang bombai, dan daging.

Advertisement Bumbu kari memberikan aroma rempah yang kuat, sementara sayuran menghasilkan tekstur lembut serta rasa manis alami.

Agar isiannya tidak mudah keluar ketika digoreng, adonan kari perlu dimasak sampai cukup kental dan tidak terlalu berair.

Isian yang sudah dingin juga lebih mudah dibungkus menggunakan adonan roti.

Membuat currypan sendiri di rumah sebenarnya tidak terlalu sulit meskipun membutuhkan beberapa tahapan.