RadarMadura.id - Mangga sticky rice merupakan salah satu hidangan penutup khas Thailand yang terkenal dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan tekstur lembut.

Dessert yang juga dikenal dengan nama mango sticky rice ini menggabungkan ketan pulen, potongan mangga matang, serta siraman saus santan yang kaya rasa.

Advertisement Kombinasi bahan sederhana tersebut menghasilkan sajian istimewa yang cocok dinikmati setelah makan maupun sebagai camilan sore.

Popularitasnya membuat mangga sticky rice banyak diminati pencinta kuliner Asia, termasuk masyarakat Indonesia.

Keunikan makanan ini terletak pada cara mengolah ketan agar memiliki tekstur lembut, tetapi tidak kehilangan bentuknya.

Advertisement Beras ketan dimasak bersama santan dan sedikit gula sehingga menghasilkan rasa gurih manis yang meresap hingga ke bagian dalam.

Sementara itu, mangga matang memberikan kesegaran alami sekaligus aroma buah yang khas.

Perpaduan tersebut menciptakan keseimbangan rasa yang membuat dessert Thailand ini berbeda dari olahan ketan pada umumnya.

Untuk membuat mangga sticky rice di rumah, pemilihan bahan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.