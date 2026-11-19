RadarMadura.id - Nasi bejek teri bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta makanan bercita rasa gurih dan pedas.

Hidangan ini memadukan nasi putih dengan ikan teri, bumbu rempah, serta aneka pelengkap yang menghasilkan rasa lezat dalam setiap suapan.

Advertisement Perpaduan nasi yang dibumbui hingga merata dengan ikan teri yang gurih menciptakan sensasi berbeda dari nasi goreng pada umumnya.

Menariknya, bahan-bahan untuk membuat menu ini cukup sederhana dan mudah ditemukan di dapur.

Salah satu daya tarik nasi bejek teri adalah proses pengolahannya yang praktis.

Advertisement Nasi dicampurkan bersama tumisan bumbu dan ikan teri hingga seluruh bahan menyatu serta menghasilkan aroma yang menggugah selera.

Penggunaan cabai dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan, sehingga hidangan ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan.

Selain cocok untuk sarapan, nasi bejek teri juga mengenyangkan ketika disajikan sebagai menu makan siang maupun malam.

Ikan teri menjadi bahan penting yang memberikan karakter rasa pada hidangan ini.