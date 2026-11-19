RadarMadura.id - Ayam habang merupakan salah satu hidangan tradisional khas Banjar, Kalimantan Selatan, yang dikenal dengan warna merah pekat dan cita rasa rempahnya.

Masakan ini menggunakan ayam yang dimasak bersama racikan cabai merah, bawang, serta berbagai bumbu pilihan hingga menghasilkan kuah kental yang menggugah selera.

Advertisement Berbeda dari ayam balado yang cenderung mengutamakan rasa pedas, ayam habang memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang lebih seimbang.

Hidangan ini sering menjadi pilihan lauk istimewa untuk melengkapi sajian keluarga maupun menu acara tertentu.

Keunikan ayam habang terletak pada penggunaan cabai merah kering atau cabai merah besar yang menghasilkan warna khas pada masakan.

Advertisement Bumbu tersebut biasanya diolah bersama bawang merah, bawang putih, jahe, dan rempah lainnya hingga mengeluarkan aroma harum.

Beberapa resep juga menggunakan kayu manis dan cengkih untuk memberikan sentuhan aroma yang lebih kaya.

Proses memasak dengan api kecil membantu bumbu meresap ke dalam daging sehingga setiap potongan ayam memiliki cita rasa yang kuat.

Untuk menghasilkan ayam habang yang lezat, pemilihan bahan dan pengolahan bumbu perlu diperhatikan sejak awal.