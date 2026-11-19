RadarMadura.id - Mie sagu kuah menjadi salah satu sajian tradisional yang menarik untuk dicoba, terutama bagi pencinta kuliner khas Melayu.

Berbeda dari mie berbahan tepung terigu, hidangan ini menggunakan mie yang dibuat dari tepung sagu sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan sedikit transparan setelah dimasak.

Advertisement Cita rasanya semakin istimewa berkat perpaduan bumbu rempah, sayuran, serta kuah gurih yang meresap ke dalam setiap helai mie.

Sajian sederhana ini cocok disantap ketika cuaca dingin maupun dijadikan menu makan malam bersama keluarga.

Kuliner berbahan sagu cukup dikenal di sejumlah wilayah Indonesia, terutama daerah yang memiliki tradisi mengolah tanaman sagu sebagai sumber pangan.

Advertisement Mie sagu menjadi salah satu bentuk kreativitas masyarakat dalam menghadirkan makanan mengenyangkan dengan bahan lokal.

Pengolahannya dapat dikombinasikan dengan berbagai bahan tambahan, mulai dari udang, ikan, telur, hingga sayuran segar.

Tidak heran jika mie sagu kuah memiliki variasi rasa yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing keluarga.

Daya tarik utama hidangan ini terletak pada tekstur mienya yang berbeda dari mie biasa.