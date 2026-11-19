RadarMadura.id - Sayur asam balungan bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta masakan berkuah dengan cita rasa segar dan gurih.

Hidangan ini memadukan kuah asam berbumbu rempah dengan balungan atau tulang sapi yang masih menyisakan daging.

Advertisement Perpaduan tersebut menghasilkan rasa kaldu yang kuat, sementara asam jawa memberikan sensasi segar sehingga tidak terasa terlalu berat.

Disajikan hangat bersama nasi putih dan sambal, sayur asam balungan cocok menjadi menu makan siang maupun santapan keluarga.

Keistimewaan masakan ini terletak pada proses pengolahan balungan yang membutuhkan waktu cukup lama.

Advertisement Tulang sapi perlu direbus hingga kaldu keluar dan bagian daging yang menempel menjadi lebih empuk.

Air rebusannya kemudian digunakan sebagai dasar kuah agar rasa gurihnya tidak terbuang.

Dengan tambahan sayuran dan bumbu sederhana, bahan yang mudah ditemukan di pasar dapat diolah menjadi hidangan istimewa.

Bahan-Bahan Sayur Asam Balungan

Berikut bahan yang dapat disiapkan untuk membuat sayur asam balungan versi rumahan dengan porsi sekitar empat orang.