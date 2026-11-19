RadarMadura.id - Olahan nugget tidak harus selalu disajikan dengan saus tomat atau mayones.

Belakangan, kreasi nugget Kenzle sambal ijo bisa menjadi inspirasi menu praktis bagi pencinta makanan bercita rasa pedas dan gurih.

Advertisement Perpaduan nugget yang renyah di luar dengan sambal cabai hijau menghadirkan sensasi berbeda dari sajian nugget pada umumnya.

Menu ini juga cocok dijadikan lauk makan siang, camilan sore, maupun ide bekal sederhana di rumah.

Daya tarik hidangan ini terletak pada sambal ijo yang memiliki aroma khas dan rasa pedas yang bisa disesuaikan.

Advertisement Cabai hijau menjadi bahan utama yang memberikan warna menarik sekaligus karakter rasa tersendiri.

Bawang merah, bawang putih, dan tomat hijau dapat ditambahkan untuk memperkaya aroma serta menciptakan rasa gurih sedikit segar.

Sementara itu, nugget Kenzle memberikan tekstur padat dan praktis karena tidak membutuhkan proses pembuatan adonan dari awal.

Bahan Nugget Kenzle Sambal Ijo

Sebelum mulai memasak, siapkan bahan-bahan berikut untuk sekitar dua hingga tiga porsi.