Resep Viral Nugget Kenzle Sambal Ijo yang Pedas dan Bikin Nambah Nasi
RadarMadura.id - Olahan nugget tidak harus selalu disajikan dengan saus tomat atau mayones.
Belakangan, kreasi nugget Kenzle sambal ijo bisa menjadi inspirasi menu praktis bagi pencinta makanan bercita rasa pedas dan gurih.
Perpaduan nugget yang renyah di luar dengan sambal cabai hijau menghadirkan sensasi berbeda dari sajian nugget pada umumnya.
Menu ini juga cocok dijadikan lauk makan siang, camilan sore, maupun ide bekal sederhana di rumah.
Daya tarik hidangan ini terletak pada sambal ijo yang memiliki aroma khas dan rasa pedas yang bisa disesuaikan.
Cabai hijau menjadi bahan utama yang memberikan warna menarik sekaligus karakter rasa tersendiri.
Bawang merah, bawang putih, dan tomat hijau dapat ditambahkan untuk memperkaya aroma serta menciptakan rasa gurih sedikit segar.
Sementara itu, nugget Kenzle memberikan tekstur padat dan praktis karena tidak membutuhkan proses pembuatan adonan dari awal.
Bahan Nugget Kenzle Sambal Ijo
Sebelum mulai memasak, siapkan bahan-bahan berikut untuk sekitar dua hingga tiga porsi.
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