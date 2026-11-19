RadarMadura.id - Jajanan berbahan dasar aci atau tepung tapioka selalu memiliki tempat tersendiri di hati pencinta kuliner Indonesia.

Selain mudah ditemukan, olahan aci juga dikenal memiliki tekstur kenyal dengan cita rasa gurih yang membuat siapa saja ingin mencicipinya.

Advertisement Salah satu camilan yang menarik untuk dicoba adalah aci citul, jajanan sederhana yang bisa dibuat menggunakan bahan-bahan rumahan.

Perpaduan adonan aci yang lembut, isian bercita rasa gurih, serta bumbu pelengkap menjadikan camilan ini cocok dinikmati kapan saja.

Aci citul bisa menjadi pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin membuat jajanan sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Advertisement Bahan utamanya relatif mudah diperoleh di pasar tradisional maupun toko bahan kue.

Proses pembuatannya juga tidak membutuhkan peralatan khusus sehingga pemula dapat mencoba resep ini di rumah.

Agar menghasilkan tekstur yang kenyal dan tidak mudah hancur, proses pencampuran tepung serta penggunaan air panas perlu diperhatikan.

Keistimewaan jajanan aci citul terletak pada teksturnya yang kenyal dan rasa gurih yang bisa disesuaikan dengan selera.